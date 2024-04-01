Мартынова (Лузина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Лузин Николай Андреевич
Мать: Лузина (Лузина) Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1977
Дочь: Андронова (Мартынова) Марина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.12.1980
Дочь: Шешурина (Мартынова) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: не указан