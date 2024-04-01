Мартынова (Лузина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Лузина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Лузин Николай Андреевич

Мать: Лузина (Лузина) Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1977

Дочь: Андронова (Мартынова) Марина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.12.1980

Дочь: Шешурина (Мартынова) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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