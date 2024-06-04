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Дырдасова Екатерина Федотова

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

01.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Федот Николаев

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1853

Муж: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дырдасов Степан Селиверстов

Отец ребёнка: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Дырдасова) Марья Селиверстова

Отец ребёнка: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Былинкина (Дырдасова) Пелагея Селиверстова

Отец ребёнка: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.03.1880
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки

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