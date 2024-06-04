Дырдасова Екатерина Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти01.03.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Федот Николаев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.11.1853
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дырдасов Степан Селиверстов
Отец ребёнка: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Дырдасова) Марья Селиверстова
Отец ребёнка: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Былинкина (Дырдасова) Пелагея Селиверстова
Отец ребёнка: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев
Смерть
01.03.1880
Причина смерти: от чахотки