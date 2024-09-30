Мейер (Мейер) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.01.1889

Дата смерти

05.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1889

Отец: Мейер Иосиф Адамович

Мать: не указана

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.05.1912

Муж: Мейер Петр Адамович

Рождение ребёнка
04.03.1913

Сын: Мейер Вяйнё Петрович

Отец ребёнка: Мейер Петр Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1914

Дочь: (Мейер) Хильда-Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мейер Петр Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1917

Дочь: (Мейер) Эмилия Петровна

Отец ребёнка: Мейер Петр Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.09.1919

Дочь: (Мейер) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Мейер Петр Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: (Мейер) Мария Петровна

Отец ребёнка: Мейер Петр Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.04.1929

Сын: Мейер Эйно Петрович

Отец ребёнка: Мейер Петр Адамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
05.07.1934

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