Кондрашова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1921
Дата смерти03.06.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1921
Отец: Кондрашов Владимир Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1941
Сын: Шлоков Анатолий Анатолиевич
Отец ребёнка: Шлоков Анатолий
Рождение ребёнка
23.05.1950
Дочь: Зотова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1955
Сын: Зотов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.06.1957
Дочь: Зотова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.04.1961
Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлоков Анатолий
Смерть
03.06.2011