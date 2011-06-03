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Кондрашова Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1921

Дата смерти

03.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1921

Отец: Кондрашов Владимир Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1941

Сын: Шлоков Анатолий Анатолиевич

Отец ребёнка: Шлоков Анатолий

Рождение ребёнка
23.05.1950

Дочь: Зотова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1955

Сын: Зотов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.06.1957

Дочь: Зотова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Зотов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлоков Анатолий

Смерть
03.06.2011
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