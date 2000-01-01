Бушланова Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Агриппина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1851

Дочь: Александра Фемистокловна

Отец ребёнка: Бушланов Фемистокл Дмитриевич

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пульхерия Фемистокловна

Отец ребёнка: Бушланов Фемистокл Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Михаил Фемистоклович

Отец ребёнка: Бушланов Фемистокл Дмитриевич

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Фемистокл Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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