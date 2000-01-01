Бушланова Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1851
Дочь: Александра Фемистокловна
Отец ребёнка: Бушланов Фемистокл Дмитриевич
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пульхерия Фемистокловна
Отец ребёнка: Бушланов Фемистокл Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Михаил Фемистоклович
Отец ребёнка: Бушланов Фемистокл Дмитриевич
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно