Бушланов Михаил Фемистоклович
Место рождениядер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бушланова Мария Андреевна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно