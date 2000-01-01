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Бушланов Михаил Фемистоклович

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Место рождения

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушланов Фемистокл Дмитриевич

Мать: Бушланова Агриппина Михайловна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бушланова Мария Андреевна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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