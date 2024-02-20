Шкваренко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти?.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1940
Дочь: Спиридонова Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Шкваренко Евдокия Георгиевна
г Мариуполь
Рождение ребёнка
28.07.1946
Дочь: Шахова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Шкваренко Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1970