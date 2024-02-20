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Шкваренко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1940

Дочь: Спиридонова Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Шкваренко Евдокия Георгиевна

г Мариуполь
Рождение ребёнка
28.07.1946

Дочь: Шахова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Шкваренко Евдокия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкваренко Евдокия Георгиевна

Смерть
?.02.1970
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