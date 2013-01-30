Спиридонова (Шкваренко) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Шкваренко) Лариса Алексеевна

Место рождения

г Мариуполь

Дата рождения

20.06.1940

Дата смерти

30.01.2013

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1940

Отец: Шкваренко Алексей

Мать: Шкваренко Евдокия Георгиевна

г Мариуполь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Анатолий

Мариуполь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Анатолий

Смерть
30.01.2013
г Мариуполь Донецкой обл.
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