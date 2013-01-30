Спиридонова (Шкваренко) Лариса Алексеевна
Место рожденияг Мариуполь
Дата рождения20.06.1940
Дата смерти30.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1940
Отец: Шкваренко Алексей
г Мариуполь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиридонов Анатолий
Мариуполь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Анатолий
Смерть
30.01.2013
г Мариуполь Донецкой обл.