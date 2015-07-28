Шахова (Шкваренко) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1946
Дата смерти28.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1946
Отец: Шкваренко Алексей
Рождение ребёнка
30.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шахов Алексей
Светловодск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахов Алексей
Место жительства
Неизвестно
г светловодск
Смерть
28.07.2015
Мариуполь, Донецкая область, Украина
Во сне