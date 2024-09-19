Рыкова Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассомахина (Рыкова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова (Рыкова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Кесарева (Рыкова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
27.11.1888 ст.
Дочь: Зайцева (Рыкова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Никитина (Рыкова) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
?.09.1901
Дочь: Рыкова Августа Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рыкова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович
Смерть
Около 1920