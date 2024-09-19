Рыкова Пелагея Степановна Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыкова Пелагея Степановна

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Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассомахина (Рыкова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова (Рыкова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Рыков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Кесарева (Рыкова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.11.1888 ст.

Дочь: Зайцева (Рыкова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Никитина (Рыкова) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
1901 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.09.1901

Дочь: Рыкова Августа Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рыкова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыков Дмитрий Герасимович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Около 1920
Миасс, Миасский, Челябинская область

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