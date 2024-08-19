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Зайцева (Рыкова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

27.11.1888 ст.

Дата смерти

07.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888 ст.

Отец: Рыков Дмитрий Герасимович

Мать: Рыкова Пелагея Степановна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр Павлович

Рождение ребёнка
19.10.1906

Сын: Зайцев Константин Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зайцев Леонид Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.02.1911

Дочь: Зайцева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Маршалова (Зайцева) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Зайцев Павел Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.09.1916

Сын: Зайцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.01.1918

Дочь: Гуреева (Зайцева) Нина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.10.1926

Сын: Зайцев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович

Смерть
07.11.1962
Миасс, Миасский, Челябинская область

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