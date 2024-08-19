Зайцева (Рыкова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1888 ст.
Дата смерти07.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1906
Сын: Зайцев Константин Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зайцев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1911
Дочь: Зайцева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Маршалова (Зайцева) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Зайцев Павел Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
11.09.1916
Сын: Зайцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1918
Дочь: Гуреева (Зайцева) Нина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1926
Сын: Зайцев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Павлович
Смерть
07.11.1962