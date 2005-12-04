Панов Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

04.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Екатерина Денисовна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Екатерина Денисовна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Екатерина Денисовна

Смерть
04.12.2005
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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