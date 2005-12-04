Панов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти04.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Екатерина Денисовна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Екатерина Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2005