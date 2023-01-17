Бязи
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кабылова Фатима Мухамедьянова
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно