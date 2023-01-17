Бязи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бязи

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кабылова Фатима Мухамедьянова

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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