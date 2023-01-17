Мартыненко Феврония Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти02.06.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1836 по 1878
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мартыненко Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мартыненко Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
10.01.1861
Сын: Мартыненко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Белозуб Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
07.07.1865
Сын: Мартыненко Прокопий Трофимович
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
27.04.1867
Дочь: Андрущенко Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
27.02.1871
Дочь: Гайда Марина Трофимовна
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
07.06.1873
Сын: Мартыненко Федот Трофимович
Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1878