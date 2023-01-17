Мартыненко Феврония Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Феврония Никифоровна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

02.06.1878

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1836 по 1878
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мартыненко Феодосия Трофимовна

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мартыненко Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Мартыненко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Белозуб Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Рождение ребёнка
07.07.1865

Сын: Мартыненко Прокопий Трофимович

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.04.1867

Дочь: Андрущенко Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.02.1871

Дочь: Гайда Марина Трофимовна

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.06.1873

Сын: Мартыненко Федот Трофимович

Отец ребёнка: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Трофим Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
02.06.1878
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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