Малыгина (Некрасова) Марья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения01.04.1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1763
Отец: Некрасов Спиридон Иванов
Мать: Некрасова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Малыгин Федор Никитич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Малыгин Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно