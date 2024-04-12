Малыгина (Некрасова) Марья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (Некрасова) Марья Спиридоновна

Малыгина (Некрасова) Марья Спиридоновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1763

Отец: Некрасов Спиридон Иванов

Мать: Некрасова Марфа Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Малыгин Федор Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Малыгин Федор Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Федор Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close