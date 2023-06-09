Малыгин Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Малыгин Никита Иудин
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Малыгина Марья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Малыгина Марья Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
уездного суда регистратор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно