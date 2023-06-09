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Малыгин Федор Никитич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Малыгин Никита Иудин

Мать: Малыгина Евдокия Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Малыгина Марья Спиридоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Малыгина Марья Спиридоновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Марья Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
уездного суда регистратор
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно