Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузукина (Полос) Татьяна Васильевна

Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1970

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1970

Отец: Полос Василий

Мать: Полос (Винтер) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузукин Геннадий

Рождение ребёнка
12.02.1997

Дочь: (Бузукина) Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бузукин Геннадий

Рождение ребёнка
08.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузукин Геннадий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.