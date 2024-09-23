Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1970
Отец: Полос Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузукин Геннадий
Рождение ребёнка
12.02.1997
Дочь: (Бузукина) Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бузукин Геннадий
Рождение ребёнка
08.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бузукин Геннадий