Бузукин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1997
Дочь: (Бузукина) Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
08.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна