Бузукин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузукин Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1997

Дочь: (Бузукина) Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузукина (Полос) Татьяна Васильевна

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