Leskinen / Leskin (Филипова) Марфа Кондратьевна (Martta (Marfa) Kondrateintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leskinen / Leskin (Филипова) Марфа Кондратьевна (Martta (Marfa) Kondrateintytär

Место рождения

Möntsölä, Sortavala, Wiipurin Lääni, Raja-Karjala, Finland

Дата рождения

17.07.1866

Дата смерти

01.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1866

Отец: не указан

Мать: Филипова (Haimakainen) Marfa Paramonintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leskinen / Leskin Vasilei Ivaninpoika

Рождение ребёнка
15.07.1891

Дочь: Vasko / Waschko (Leskinen / Leskin) Maria Vasileintytär

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Ivaninpoika

Рождение ребёнка
29.09.1902

Сын: Leskinen / Leskin Mikko Vasileinpoika (Михаил Васильевич)

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Ivaninpoika

Смерть
01.05.1947

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