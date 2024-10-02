Leskinen / Leskin (Филипова) Марфа Кондратьевна (Martta (Marfa) Kondrateintytär
Место рожденияMöntsölä, Sortavala, Wiipurin Lääni, Raja-Karjala, Finland
Дата рождения17.07.1866
Дата смерти01.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1866
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1891
Дочь: Vasko / Waschko (Leskinen / Leskin) Maria Vasileintytär
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Ivaninpoika
Рождение ребёнка
29.09.1902
Сын: Leskinen / Leskin Mikko Vasileinpoika (Михаил Васильевич)
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Ivaninpoika
Смерть
01.05.1947