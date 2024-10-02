Vasko / Waschko (Leskinen / Leskin) Maria Vasileintytär
Место рожденияKytösyrjä, Impilahti, Wiipurin Lääni, Raja-Karjala, Finland
Дата рождения15.07.1891
Дата смерти01.03.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1891
Отец: Leskinen / Leskin Vasilei Ivaninpoika
Мать: Leskinen / Leskin (Филипова) Марфа Кондратьевна (Martta (Marfa) Kondrateintytär
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1960