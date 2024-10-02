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Vasko / Waschko (Leskinen / Leskin) Maria Vasileintytär

Место рождения

Kytösyrjä, Impilahti, Wiipurin Lääni, Raja-Karjala, Finland

Дата рождения

15.07.1891

Дата смерти

01.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1891

Отец: Leskinen / Leskin Vasilei Ivaninpoika

Мать: Leskinen / Leskin (Филипова) Марфа Кондратьевна (Martta (Marfa) Kondrateintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vasko / Waschko / Вашко Vasili Grigorinpoika

Смерть
01.03.1960

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