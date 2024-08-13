Кукишкин Павел Ильич 15.08.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукишкин Павел Ильич

Место рождения

Д. Борисовская, Устьпаденьгский приход

Дата рождения

15.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1879

Отец: Кукишкин Илья Акимович

Мать: Кукишкина (Хребтова) Ольга Гавриловна

Д. Борисовская, Устьпаденьгский приход
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 28
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукишкина Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
15.10.1902

Дочь: Кукишкина Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Кукишкина Ольга Герасимовна

Д. Борисовская, Устьпаденьгский приход
ГААО Ф.29 Оп.39 т.2 Д.589
Рождение ребёнка
06.07.1915

Сын: Кукишкин Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Кукишкина Ольга Герасимовна

Д. Борисовская, Устьпаденьгский приход
ГААО Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1205
Рождение ребёнка
01.08.1918

Дочь: Кукишкина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Кукишкина Ольга Герасимовна

Д. Борисовская, Устьпаденгский приход
Смерть
Неизвестно

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