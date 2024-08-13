Кукишкин Павел Ильич
Место рожденияД. Борисовская, Устьпаденьгский приход
Дата рождения15.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1879
Д. Борисовская, Устьпаденьгский приход
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 28
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1902
Дочь: Кукишкина Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Кукишкина Ольга Герасимовна
Д. Борисовская, Устьпаденьгский приход
ГААО Ф.29 Оп.39 т.2 Д.589
Рождение ребёнка
06.07.1915
Сын: Кукишкин Прокопий Павлович
Мать ребёнка: Кукишкина Ольга Герасимовна
Д. Борисовская, Устьпаденьгский приход
ГААО Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1205
Рождение ребёнка
01.08.1918
Дочь: Кукишкина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Кукишкина Ольга Герасимовна
Д. Борисовская, Устьпаденгский приход
Смерть
Неизвестно