Адамов Прокопий Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти22.04.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Адамов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Максим Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Адамов Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.04.1918