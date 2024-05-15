Адамов Прокопий Гавриилович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Адамов Прокопий Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

22.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Адамов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Максим Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Адамов Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.04.1918

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