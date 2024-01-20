Агафья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти03.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Ильин
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Петр Ильин
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Петр Ильин
Рождение ребёнка
02.09.1905
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Ильин
Рождение ребёнка
22.02.1909
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Ильин
Смерть
03.01.1913