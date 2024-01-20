Агафья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

03.01.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Ильин

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Петр Ильин

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Петр Ильин

Рождение ребёнка
02.09.1905

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Ильин

Рождение ребёнка
22.02.1909

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Ильин

Смерть
03.01.1913

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