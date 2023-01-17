Клыков Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлыков Василий Фёдорович

Клыков Василий Фёдорович

avatar

Место рождения

Болотиха

Дата рождения

09.04.1875

Дата смерти

22.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1875

Отец: Клыков Фёдор Иоакимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ковалёва Мария Васильевна

Мать ребёнка: Клыкова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Андрианова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Клыкова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.04.1901

Дочь: Клыкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Клыкова Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клыкова Елизавета Дмитриевна

Смерть
22.02.1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close