Клыков Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.04.1875
Дата смерти22.02.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1875
Отец: Клыков Фёдор Иоакимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ковалёва Мария Васильевна
Мать ребёнка: Клыкова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Андрианова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Клыкова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.04.1901
Дочь: Клыкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Клыкова Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1937