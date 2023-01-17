Клыкова (Стрекаловская) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Стрекаловский Дмитрий
Мать: Стрекаловская Наталья
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ковалёва Мария Васильевна
Отец ребёнка: Клыков Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Андрианова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Клыков Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
18.04.1901
Дочь: Клыкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Клыков Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно