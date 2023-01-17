Клыкова (Стрекаловская) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыкова (Стрекаловская) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Стрекаловский Дмитрий

Мать: Стрекаловская Наталья

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ковалёва Мария Васильевна

Отец ребёнка: Клыков Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Андрианова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Клыков Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
18.04.1901

Дочь: Клыкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Клыков Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клыков Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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