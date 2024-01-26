Борякова (Корсакова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борякова (Корсакова) Анна Васильевна

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Место рождения

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.12.1905

Дата смерти

24.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1902 по 1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боряков Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боряков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Борякова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Боряков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.11.1943

Сын: Боряков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Боряков Михаил Дмитриевич

Смерть
24.01.1989
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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