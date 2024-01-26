Борякова (Корсакова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1905
Дата смерти24.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Борякова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Боряков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.11.1943
Сын: Боряков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Боряков Михаил Дмитриевич
Смерть
24.01.1989
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область