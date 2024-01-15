Калинникова (Мамонова) Мария Владимировна
Место рожденияп. Рыбное, Рязанская область
Дата рождения19.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1922
Отец: Мамонов Владимир
Мать: Мамонова Анна
п. Рыбное, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинников Иван Павлович
Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинников Иван Павлович
Смерть
Неизвестно