Калинникова (Мамонова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинникова (Мамонова) Мария Владимировна

Место рождения

п. Рыбное, Рязанская область

Дата рождения

19.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1922

Отец: Мамонов Владимир

Мать: Мамонова Анна

п. Рыбное, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинников Иван Павлович

Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинников Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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