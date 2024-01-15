Калинников Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинников Иван Павлович

Калинников Иван Павлович

avatar

Место рождения

г. Пучеж, Ивановская область, ул. Кооперативная, д 30

Дата рождения

1913

Дата смерти

03.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Калинников Павел Иванович

Мать: Калинникова Анна

г. Пучеж, Ивановская область, ул. Кооперативная, д 30
Рождение ребёнка
10.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинникова Мария Владимировна

Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинникова Мария Владимировна

Смерть
03.06.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close