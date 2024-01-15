Калинников Иван Павлович
Место рожденияг. Пучеж, Ивановская область, ул. Кооперативная, д 30
Дата рождения1913
Дата смерти03.06.1967
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Калинников Павел Иванович
Мать: Калинникова Анна
г. Пучеж, Ивановская область, ул. Кооперативная, д 30
Рождение ребёнка
10.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинникова Мария Владимировна
Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинникова Мария Владимировна
Смерть
03.06.1967