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Хоботов Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоботова Христина Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1898

Дочь: (Хоботова) Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна

Афимьино, Мильновская волость, Судогодский уезд
Запись о рожд Ф.590 Оп.13 Д.163 с.053об,054
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.

Дочь: (Хоботова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна

Афимьино, Мильновская волость, Судогодский уезд
Запись о рожд Ф.590 Оп.13 Д.322 с.069об,070
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.

Дочь: Беспалова (Хоботова) Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна

Афимьино, Мильновская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Хоботов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна

Афимьино, Мильновская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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