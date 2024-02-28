Хоботов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1898
Дочь: (Хоботова) Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна
Запись о рожд Ф.590 Оп.13 Д.163 с.053об,054
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.
Дочь: (Хоботова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна
Запись о рожд Ф.590 Оп.13 Д.322 с.069об,070
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.
Дочь: Беспалова (Хоботова) Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1912
Сын: Хоботов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Хоботова Христина Ивановна
Смерть
Неизвестно