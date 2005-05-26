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Хоботов Михаил Ильич

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Место рождения

Афимьино, Мильновская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

09.10.1912

Дата смерти

26.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1912

Отец: Хоботов Илья Иванович

Мать: Хоботова Христина Ивановна

Афимьино, Мильновская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1953

Сын: Хоботов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Хоботова Анна Петровна

Рождение ребёнка
27.06.1957

Дочь: Хоботова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Хоботова Анна Петровна

Смерть
26.05.2005
Ковров, город Ковров, Владимирская область
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