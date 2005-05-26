Хоботов Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения09.10.1912
Дата смерти26.05.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1912
Отец: Хоботов Илья Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1953
Сын: Хоботов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Хоботова Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.06.1957
Дочь: Хоботова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Хоботова Анна Петровна
Смерть
26.05.2005
Ковров, город Ковров, Владимирская область