Уразгильдеев Мухаммет Рахим Исмагилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Уразгильдеев Исмаил Абдеразаков
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразгильдеев Рахматулла Мухамметрахимов
Мать ребёнка: Шарыбустан
Смерть
Неизвестно