Уразгильдеев Исмаил Абдеразаков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Уразгильдеев Абдеразак Кадырметов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Уразгильдеев Мухаммет Рахим Исмагилов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1794
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Чистополе впервые назвался мурзой, до этого в документах семья не значилась, как принадлежащая к татарским мурзам
Смерть
Неизвестно