Уразгильдеев Исмаил Абдеразаков Около 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уразгильдеев Исмаил Абдеразаков

Место рождения

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Уразгильдеев Абдеразак Кадырметов

Мать: не указана

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Уразгильдеев Мухаммет Рахим Исмагилов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1794
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Чистополе впервые назвался мурзой, до этого в документах семья не значилась, как принадлежащая к татарским мурзам
Смерть
Неизвестно

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