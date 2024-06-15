Сазонова (Симонова) Параскева Андреева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сазонова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1793
Рождение ребёнка
23.06.1795
Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов
Рождение ребёнка
21.07.1797
Дочь: (Сазонова) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов
Рождение ребёнка
07.08.1803
Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов
Смерть
Неизвестно