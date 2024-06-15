Сазонова (Симонова) Параскева Андреева 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Симонова) Параскева Андреева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Симонов Андреян Васильев

Мать: Симонова Праскева Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сазонова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1793

Муж: Сазонов Тимофей Сафронов

Рождение ребёнка
23.06.1795

Сын: Сазонов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1797

Дочь: (Сазонова) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1803

Сын: Сазонов Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Сазонов Тимофей Сафронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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