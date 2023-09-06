Васильева (Глухова) Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Глухова) Ирина Егоровна

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Место рождения

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1971

Отец: Глухов Егор Викулович

Мать: скрыто настройками приватности

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
29.09.1990

Муж: Васильев Павел Николаевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1991

Сын: Васильев Андрей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1993

Дочь: Лукоянова Светлана Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
21.07.2010

Дочь: Васильева Ольга Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Николаевич

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