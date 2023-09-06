Васильева (Глухова) Ирина Егоровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1971
Отец: Глухов Егор Викулович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.09.1990
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1991
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1993
Дочь: Лукоянова Светлана Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.2010
Дочь: Васильева Ольга Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Николаевич