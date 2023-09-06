Васильев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1990
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1993
Дочь: Лукоянова Светлана Павловна
Мать ребёнка: Васильева (Глухова) Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
21.07.2010
Дочь: Васильева Ольга Павловна
Мать ребёнка: Васильева (Глухова) Ирина Егоровна