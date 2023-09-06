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Васильев Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1990

Жена: Васильева (Глухова) Ирина Егоровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1993

Дочь: Лукоянова Светлана Павловна

Мать ребёнка: Васильева (Глухова) Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
21.07.2010

Дочь: Васильева Ольга Павловна

Мать ребёнка: Васильева (Глухова) Ирина Егоровна

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