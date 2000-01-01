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Сексбурга элийская
Сексбурга элийская
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Место рождения
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Дата рождения
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Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Эрконберт
Дети
Эгберт 1
Добавил:
СГ
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Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Эрконберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Эгберт 1
Отец ребёнка:
Эрконберт
Смерть
Неизвестно
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