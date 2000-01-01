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Эрконберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.07.664

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эдбальд

Мать: Эмма Австразийская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрконгота

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрменильда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлохтер

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сексбурга элийская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эгберт 1

Мать ребёнка: Сексбурга элийская

Смерть
14.07.664
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