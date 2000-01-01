Эрконберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.07.664
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эдбальд
Мать: Эмма Австразийская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрконгота
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрменильда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлохтер
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сексбурга элийская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эгберт 1
Мать ребёнка: Сексбурга элийская
Смерть
14.07.664