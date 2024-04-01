Лазутин Трофим Константинович
Место рожденияС. Раевка
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
С. Раевка
Попал в плен (военное)
09.07.1942
Харьков, Харківська область
Попал в плен
Военная служба
29.?.?
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
387 сд (387 сд); 728 сп 75 сд (728 сп, 75 сд); Сокольницкий СПП, Украинская ССР, Львовская обл.; демобилизован; 55 зсп (55 зсп); 728 сп 75 сд 21 А (728 сп, 75 сд, 21 А); 1275 сп (1275 сп);
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазутина Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно