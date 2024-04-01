Лазутин Трофим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазутин Трофим Константинович

Лазутин Трофим Константинович

Место рождения

С. Раевка

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лазутин Константин Пормениев

Мать: Шестернина Наталья Георгиевна

С. Раевка
Попал в плен (военное)
09.07.1942
Харьков, Харківська область
Попал в плен
Военная служба
29.?.?
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
387 сд (387 сд); 728 сп 75 сд (728 сп, 75 сд); Сокольницкий СПП, Украинская ССР, Львовская обл.; демобилизован; 55 зсп (55 зсп); 728 сп 75 сд 21 А (728 сп, 75 сд, 21 А); 1275 сп (1275 сп);
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазутина Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close