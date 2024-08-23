Климушкин-Лукьянов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения20.07.1852
Дата смерти07.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1852
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.07.1852
Бракосочетание
18.11.1870
Рождение ребёнка
17.01.1874
Рождение ребёнка
04.06.1876
Рождение ребёнка
14.07.1881
Сын: Климушкин-Лукьянов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Силантьева) Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.11.1885
Дочь: Гапшина (Климушкина-Лукьянова) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Силантьева) Васса Дмитриевна
Смерть
07.04.1886