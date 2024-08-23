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Климушкин-Лукьянов Александр Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.07.1852

Дата смерти

07.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1852

Отец: Климушкин Пётр Лукьянович

Мать: Климушкина (Клюкина) Татьяна Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.07.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1870

Жена: Климушкина-Лукьянова (Силантьева) Васса Дмитриевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1874

Сын: Климушкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Силантьева) Васса Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1876

Сын: Климушкин Елисей Александрович

Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Силантьева) Васса Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1881

Сын: Климушкин-Лукьянов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Силантьева) Васса Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1885

Дочь: Гапшина (Климушкина-Лукьянова) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Силантьева) Васса Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.04.1886
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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