Хантов Григорий Васильев
Место рождениясело Бутырки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1830
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хантов Василий Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хантова Афимья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хантова Афимья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хантова Афимья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев
Мать ребёнка: Хантова Афимья Антонова
Смерть
1830