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Хантов Григорий Васильев

Место рождения

село Бутырки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хантов Василий Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хантов Захар Григорьев

Мать ребёнка: Хантова Афимья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хантов Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Хантова Афимья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хантова Афимья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Хантов Парфен (Порфирий) Григорьев

Мать ребёнка: Хантова Афимья Антонова

Смерть
1830
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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