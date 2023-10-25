Хохлов Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1960
Дочь: Александрова Марина Егоровна
Мать ребёнка: Хохлова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Хохлова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирюхина Елена Егоровна
Мать ребёнка: Хохлова Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно