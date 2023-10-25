Хохлов Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1960

Дочь: Александрова Марина Егоровна

Мать ребёнка: Хохлова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Хохлова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирюхина Елена Егоровна

Мать ребёнка: Хохлова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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