Хохлова (Назарова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1932
Дата смерти23.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1960
Дочь: Александрова Марина Егоровна
Отец ребёнка: Хохлов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Хохлов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирюхина Елена Егоровна
Отец ребёнка: Хохлов Егор Павлович
Смерть
23.09.2004