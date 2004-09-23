Хохлова (Назарова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Назарова) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1932

Дата смерти

23.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1960

Дочь: Александрова Марина Егоровна

Отец ребёнка: Хохлов Егор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Хохлов Егор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирюхина Елена Егоровна

Отец ребёнка: Хохлов Егор Павлович

Смерть
23.09.2004
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