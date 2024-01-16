Лопатина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лопатин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Петрович

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна

Отец ребёнка: ?? ?

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра

Отец ребёнка: ?? ?

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Петрович

д. Костылево Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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