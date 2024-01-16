Лопатина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лопатин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Петрович
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра
Отец ребёнка: ?? ?
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Петрович
д. Костылево Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно