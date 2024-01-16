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Лопатин Григорий Петрович

Место рождения

д. Костылево Ентальской волости

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Лопатин Пётр Петрович

Мать: Лопатина Анна Семёновна

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лопатин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Лопатина ?

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лопатин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Лопатина Меланья Захаровна

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Лопатина ?

д. Костылево Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Меланья Захаровна

д. Костылево Ентальской волости
Смерть
Неизвестно
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