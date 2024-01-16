Лопатин Григорий Петрович
Место рожденияд. Костылево Ентальской волости
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: Лопатин Пётр Петрович
Мать: Лопатина Анна Семёновна
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лопатин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Лопатина ?
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Лопатина Меланья Захаровна
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Лопатина ?
д. Костылево Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина ?
Бракосочетание
Неизвестно
д. Костылево Ентальской волости
Смерть
Неизвестно