Вожаков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вожакова Евдокия
Смерть
Около 2013