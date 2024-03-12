Вожаков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВожаков Владимир

Вожаков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вожакова Евдокия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вожакова Евдокия

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вожакова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вожакова Евдокия

Смерть
Около 2013
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close