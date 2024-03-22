Филиппъ Яковлевъ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Яковъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Домна Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Смыслова Федора
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сергей Филипповъ
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева