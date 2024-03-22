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Филиппъ Яковлевъ

Место рождения

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Яковъ

Мать: не указана

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Домна Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Смыслова Федора

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сергей Филипповъ

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

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