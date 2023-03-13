Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дементий Яковлевъ

Мать ребёнка: не указана

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Петръ Яковлевъ

Мать ребёнка: не указана

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Филиппъ Яковлевъ

Мать ребёнка: не указана

Глушиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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