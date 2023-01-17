Бестужева-Рюмина (Панова) Елизавета Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Бестужева-Рюмина Софья Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Дочь: Бестужева-Рюмина Мария Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Дочь: Бестужева-Рюмина Юлия Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Дочь: Бестужева-Рюмина Екатерина Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Дочь: Бестужева-Рюмина Ольга Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Дочь: Шаповалова Анастасия Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Сын: Бестужева-Рюмин Владимир Валерианович
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Дочь: Бестужева-Рюмина Наталья Валериановна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич