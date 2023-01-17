Бестужева-Рюмина (Панова) Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестужева-Рюмина (Панова) Елизавета Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1861

Дочь: Бестужева-Рюмина Софья Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Бестужева-Рюмина Мария Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.1870

Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1872

Дочь: Бестужева-Рюмина Юлия Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1873

Дочь: Бестужева-Рюмина Екатерина Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Рождение ребёнка
16.01.1875

Дочь: Бестужева-Рюмина Ольга Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шаповалова Анастасия Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестужева-Рюмин Владимир Валерианович

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Наталья Валериановна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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