Талалаев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалалаев Иван Александрович

Талалаев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1994

Отец: Талалаев Александр Михайлович

Мать: Ольга Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close