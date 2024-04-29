Талалаев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1952

Отец: Талалаев Михаил Иванович

Мать: Талалаева Валентина Никифоровна

Рождение ребёнка
02.02.1994

Сын: Талалаев Иван Александрович

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талалаев Сергей Александрович

Мать ребёнка: имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: имя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: имя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Ивановна

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